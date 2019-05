Le probabili formazioni di Lazio-Bologna - Immobile vs Palacio

© foto di Federico Gaetano

La penultima giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Lazio e Bologna. I biancelesti, freschi vincitori della Coppa Italia (2-0 contro l'Atalanta) affrontano i felsinei, reduci dalla roboante vittoria contro il Parma (4-1). La Lazio può ancora puntare ad un piazzamento in Champions League, mentre il Bologna mira a rendere già aritmetica la permanenza in Serie A. Così come segnala Opta, la Lazio ha perso soltanto una delle ultime 17 sfide casalinghe (11 vittorie e 5 pareggi) in Serie A contro il Bologna (1-3 nel marzo 2012). Le ultime due sfide all'Olimpico sono finite in parità; l'ultima volta che sono arrivati tre pareggi consecutivi tra le due squadre nel massimo campionato risale al marzo 1956 (tre). La Lazio ha vinto 2-0 la gara d'andata a Bologna: è dalla stagione 2004/2005 che i biancocelesti non vincono entrambe le sfide stagionali in Serie A contro i rossoblù. Calcio d'inizio alle ore 20.30. L'arbitro sarà Pasqua della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA LA LAZIO - Nelle ultime sei giornate di campionato la Lazio ha alternato una sconfitta a una vittoria (successo nell’ultimo match contro il Cagliari). Possibile che Inzaghi decida di ‘promuovere’ chi ha giocato meno. Badelj e Cataldi sono i principali indiziati. Parolo in campo con Milinkovic-Savic in panchina. Squalificato Radu, out Berisha e Lukaku. In porta spazio al giovane Guerrieri.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Seconda parte di stagione con il turbo per il Bologna. A marzo, la squadra felsinea è quella che ha segnato più gol (23) in questo campionato. Non solo: i rossoblu, in questo campionato, hanno subito più gol (20) nei primi 30 minuti di gioco. A centrocampo Dzemaili e Poli si giocano il posto vicino a Pulgar, torna Sansone che si piazzerà sulla trequarti insieme a Soriano e Orsolini. In attacco Palacio favorito su Destro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Proto, Patric, Armini, Marusic, Durmisi, Milinkovic, Cataldi, Czyz, Jordao, Mohamed, Capanni. All.: Inzaghi. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp.: Da Costa, Santurro, Calabresi, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Poli, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli, Santander.All. Mihajlovic

ARBITRO: Pasqua della sezione di Tivoli.