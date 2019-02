Le probabili formazioni di Lazio-Empoli - Caicedo-Correa dal 1'

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Obiettivi agli antipodi in campo all’Olimpico. La 23a giornata di Serie A si apre con largo anticipo visto che questa sera si affronteranno Lazio ed Empoli. I biancocelesti inseguono il quarto posto ed in caso di successo, in attesa di conoscere i risultati delle contendenti, scavalcherebbero in un sol colpo Roma, Atalanta e Milan piazzandosi al quarto posto. Di tutt’altro tenore la graduatoria della squadra di Beppe Iachini che si trova quartultima un punto sopra il Bologna rigenerato da Sinisa Mihajlovic. La formazione di Simone Inzaghi negli ultimi giorni ha eliminato l’Inter ai calci di rigore in Coppa Italia e superato in trasferta il Frosinone. Gli azzurri toscani invece sono in caduta libera. L’ultimo successo è lontano ormai due mesi: era il 9 dicembre quando Pasqual e compagni superarono 2-1 proprio i rossoblu emiliani. Da quel momento sono arrivati solo due pareggi e ben cinque sconfitte che hanno fatto precipitare la situazione. I precedenti sorridono alla Lazio, capace di aggiudicarsi gli ultimi quattro confronti nel massimo campionato. I biancocelesti sono andati quasi sempre a segno nelle gare disputate: su 22 incontri la squadra di Inzaghi ha gonfiato la rete avversaria in 19 occasioni, meglio ha fatto solo la Juventus sempre a segno. L’Empoli invece ha concesso almeno un gol all’avversario di turno in 20 delle 22 sfide giocate quest’anno. L’incontro sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione arbitrale di Padova.

COME ARRIVA LA LAZIO - Simone Inzaghi non avrà a disposizione lo squalificato Parolo. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato rispetto all’ultima uscita stagionale con il Frosinone. In porta ci sarà Strakosha con il trio formato da Bastos, Acerbi e Radu in difesa. A centrocampo sicuri del posto Milinkovic-Savic e Lucas Leiva con l’ipotesi Berisha sulla mezzala di sinistra. Le fasce laterali saranno percorse dal neo acquisto Romulo e da Lulic mentre Caicedo e Correa saranno le due punte visto che Immobile ieri non si allenato.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Pochi dubbi per Beppe Iachini che schiererà una formazione, nel modulo, speculare a quella della Lazio. Nessuna assenza per il tecnico dell’Empoli che schiererà Provedel fra i pali, Veseli, Silvestre e Rasmussen in difesa. In cabina di regia ci sarà Bennacer con Traore e Krunic ad agire da mezzali mentre Di Lorenzo e Pasqual saranno gli esterni della linea mediana a cinque. In attacco Ciccio Caputo sarà affiancato da Farias, alla seconda presenza con la maglia dei toscani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo. A disposizione: Guerrieri, Proto, Durmisi, Badelj, Basta, Cataldi, Marusic, Luis Alberto. Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. A disposizione: Perucchini, Antonelli, Dell'Orco, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Acquah, Brighi, Ucan, Mchadlidze, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini.