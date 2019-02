Le probabili formazioni di Lecce-Livorno - Dubbio Mancosu, c'è Valiani

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Obiettivi agli antipodi, ma una sola grande urgenza in comune: la vittoria. Lecce e Livorno si sfidano questo pomeriggio al Via del Mare in una giornata chiave per entrambe. L'occasione per i pugliesi è ghiotta: un successo consentirebbe di avvicinare il gruppo di testa, approfittando del pari nel friday night tra Palermo e Brescia. Il momento è favorevole: cinque risultati utili consecutivi dal ventitré dicembre a oggi, bottino da gonfiare ulteriormente per rilanciare anche le ambizioni di promozione diretta. Stanno bene anche gli amaranto, che non perdono addirittura dal due dicembre scorso. Vietato però abbassare la tensione: la prolungata serie positiva non ha consentito di abbandonare le sabbie mobili in fondo alla graduatoria. Quindici i precedenti complessivi in campionato tra le due formazioni, che tornano ad affrontarsi dopo tredici anni (l'ultimo incrocio in A risale alla stagione 2005/2006): i salentini guidano di misura il conteggio delle vittorie (sette a sei), due invece i pareggi.

COME ARRIVA IL LECCE - Un cambio forzato in difesa rispetto alla sfida contro il Venezia: Lucioni è squalificato, il favorito per sostituirlo è Marino. Meccariello l'altro centrale, Venuti e Calderoni sono in pole per le corsie. Tachtsidis in regia, Tabanelli è in lieve vantaggio nel ballottaggio serrato con Haye, sul centro-destra dovrebbe esserci la conferma di Petriccione. Per la trequarti è rebus: Mancosu è in forte dubbio per un guaio muscolare, ma Liverani l'ha inserito nel novero dei convocati. In caso di forfait potrebbe avere una chance Falco. Davanti salgono le quotazioni di Tumminello, a scapito di La Mantia: uno dei due farà coppia nel tandem con Palombi.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Un turno di stop per Di Gennaro e Agazzi, resta ai box anche Dainelli. Davanti a Mazzoni potrebbe essere Gasbarro a chiudere la linea a tre insieme a Gonnelli e Bogdan. In mezzo sale la candidatura di Valiani, che dividerà verosimilmente la mediana con Luci. Kupisz ed Eguelfi (più di Fazzi) sugli esterni. Qualche nodo da sciogliere in attacco: ipotesi doppio trequartista con Diamanti e Salzano a supporto di Giannetti, resta però in piena corsa anche Raicevic.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Marino, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Tumminello, Palombi A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Fiamozzi, Pierno, Arrigoni, Mancosu, Haye, Felici, La Mantia, Saraniti. Allenatore: Fabio Liverani.

LIVORNO (3-4-2-1): Mazzoni; Gonnelli, Gasbarro, Bogdan; Kupisz, Valiani, Luci, Eguelfi; Diamanti, Salzano; Giannetti. A disposizione: Zima, Crosta, Boben, Porcino, Rocca, Fazzi, Soumaoro, Raicevic, Gori, Dumitru, Canessa, Murilo. Allenatore: Roberto Breda.