Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea - Alisson ko, c'è Adrian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si assegna questa sera il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Instanbul il Liverpool affronterà il Chelsea in un derby inglese che promette spettacolo. I Reds hanno alzato al cielo la Champions League lo scorso primo di giugno superando in finale il Tottenham mentre il Chelsea, allenato dall’attuale tecnico della Juve Maurizio Sarri, aveva travolto in finale 4-1 l’Arsenal mettendo in bacheca l’Europa League. Tanti cambiamenti in casa Blues con l’arrivo in panchina di Frank Lampard, bandiera storica del club guidato da Roman Abramovich. Dall’altra parte invece pochissimi movimenti e conferma in blocco di un gruppo che lotterà fino all’ultima giornata, come accaduto l’anno scorso, per la conquista del titolo inglese. Inizio col botto per la squadra di Jurgen Klopp che ha travolto 4-1 ad Anfield il Norwich. Debutto invece traumatico per i londinesi che hanno perso 4-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Partita storica quella di questa sera perché vedrà per la prima volta la presenza di un arbitro donna: l’incontro sarà infatti diretto dalla francese Stephanie Frappart.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Jurgen Klopp cambierà qualcosa rispetto alla prima uscita in Premier League. In porta non ci sarà Alisson, infortunatosi venerdì scorso nel match contro il Norwich. Al suo posto dentro lo spagnolo Adrian con Van Dijk e Matip in difesa e Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie laterali. In cabina di regia agirà Fabinho con Henderson da una parte e Milner dall’altra. In attacco Sadio Mané potrebbe essere in vantaggio su Origi per un posto da esterno d’attacco con Salah a destra e Firmino al centro.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Qualche variazione rispetto alla disfatta dell’Old Trafford anche per Frank Lampard. Nessuna novità in difesa dove Azpilicueta, Zouma, Christensen ed Emerson Palmeri formeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Kepa. In mediana potrebbe vedersi Kanté al fianco di Jorginho mentre in al centro dell’attacco dovrebbe giocare Giroud al posto di Abraham con Pedro e Pulisic sulle corsie laterali e Mount nel ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane. A disposizione: Kelleher, Wijnaldum, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi. Allenatore: Jurgen Klopp.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson; Kante, Jorginho; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud. A disposizione: Caballero, Alonso, Tomori, Kenedy, Kovacic, Barkley, Abraham. Allenatore: Frank Lampard.