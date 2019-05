Le probabili formazioni di Livorno-Palermo - Prima per Delio Rossi

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intreccio tra aspirazioni diametralmente opposte, ma che trovano un punto di convergenza nella necessità di ottenere un successo che, a pochi step dal gong finale, potrebbe davvero determinare molto nelle rispettive stagioni. Il Livorno per scacciare l'incubo retrocessione diretta e cercare di mantenere vivo il sogno di salvarsi senza dover passare attraverso un tortuoso percorso secondario come quello dei play-out, il Palermo per dare l'assalto al Lecce secondo, impegnato domani sera nella partitissima contro il Brescia. Al Picchi sarà sfida tra due formazioni che vivono un momento non semplice, per motivi differenti. Amaranto in piena crisi di risultati: un solo pari e quattro k.o. negli ultimi cinque impegni, un ruolino di marcia rovinoso che rischia di compromettere i progetti di sopravvivenza della banda di Breda. Rosanero tra vicissitudini societarie e ribaltone in panchina. L'uno a uno con il fanalino di coda Padova è costato l'esonero a Stellone, cui è subentrato Delio Rossi, che avrà il compito di centrare un poker di vittorie da qui alla fine della regular season. Grande equilibrio nei ventuno precedenti in cadetteria: sette i successi tra le mura amiche dei toscani, contro i sei dei siciliani.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Breda senza lo squalificato Porcino. Restano fuori, oltre a Mazzoni, anche Marchi e Lombardi. Linea a tre davanti a Zima con Gonnelli, Di Gennaro e Boben. Valiani ed Eguelfi sono in pole per le corsie, in mezzo al campo dovrebbe essere confermato Agazzi al fianco di Luci. Capitolo tandem: pronto Gori, mattatore contro il Foggia, insieme ad uno tra Raicevic e Murilo. A fare da raccordo sarà Diamanti.

COME ARRIVA IL PALERMO - Non arruolabili Salvi e Chochev, out anche Haas, che dovrà scontare un turno di stop. Rispoli e Aleesami (in vantaggio su Mazzotta) ai lati di Bellusci e Rajkovic. Il serbo non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti, in caso di forfait è pronto Szyminski. Jajalo in regia, rifornito dai due incursori, che saranno presumibilmente Murawski e Fiordilino. Falletti trait d'union tra centrocampo e attacco, dove dovrebbe trovare posto il duo macedone Nestorovski-Trajkovski.

Ecco le probabili formazioni:

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Boben; Valiani, Luci, Agazzi, Eguelfi; Diamanti; Gori, Raicevic. A disposizione: Baiocco, Crosta, Bogdan, Dainelli, Gasbarro, Fazzi, Kupisz, Rocca, Soumaoro, Dumitru, Giannetti, Murilo. Allenatore: Roberto Breda.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Fiordilino; Falletti; Trajkovski, Nestorovski. A disposizione: Alastra, Pomini, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Szyminski, Lo Faso, Moreo, Puscas. Allenatore: Delio Rossi.