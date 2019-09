Le probabili formazioni di Livorno-Perugia - Oddo a caccia del bis

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Partita tra nobili decadute quella tra Livorno e Perugia. La squadra padrona di casa è alla ricerca dei primi punti di questo campionato, ma dovrà fare i conti con il Perugia di Oddo. La squadra umbra è una delle candidati alla promozione nella massima serie e già la vittoria all'esordio contro il Chievo ha mostrato il valore della rosa di Melchiorri e compagni. Una partita che si annuncia equilibrata e che potrebbe regalare gol e spettacolo nella cornice del "Picchi" di Livorno.

COME ARRIVA IL LIVORNO - I ragazzi di Breda dovrebbero scendere in campo con il 3-4-1-2. Come dichiarato dal tecnico, Stoian ha lavorato con il gruppo ma non avendo i 90' nella gambe potrebbe essere utile a partita in corso. In avanti fiducia a Raicevic e Mazzeo, con Murilo alle loro spalle. Trio difensivo che dovrebbe essere composto da Boben, Di Gennario e Bogdan. Rizzo figura tra i convocati ma comincerà dalla panchina.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Mister Oddo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2 con Melchiorri e Iemmello in attacco. Fernandes sarà il trequartista. Difesa di esperienza con Rosi, Gyomber, Angella e Di Chiara. Falzerano in cabina di regia. Assenti Falasco, Mazzocchi e Rodin in difesa, mentre rientra a centrocampo Kouan che ha scontato la squalifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVORNO (3-4-1-2) - Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Murilo; Mazzeo, Raicevic. All. Breda

PERUGIA (4-3-1-2) -Vicario; Rosi, Gyomber, Angella, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Fernandes; Melchiorri, Iemmello. All. Oddo.