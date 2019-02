Le probabili formazioni di Man. United-PSG - Assenti Neymar e Cavani

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una gara tutt'altro che scontata quella tra Manchester United e PSG, gara d'andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, eppure al momento del sorteggio quella tra Manchester United e PSG sembrava una partita dall'esito praticamente scritto, ma adesso, con l'addio di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer in panchina che ha rivitalizzato i Red Devils, aggiunto alle assenze di Neymar e Cavani tra le fila dei parigini, il pronostico è più incerto che mai. L'allenatore norvegese, che ha ereditato la squadra già qualificata alla fase a gironi grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo H, ha cambiato totalmente la squadra inglese tanto da essere imbattuto dallo scorso 22 dicembre collezionando 10 vittorie e un solo pareggio. Per continuare la sua striscia, però, stavolta dovrà battere il PSG, qualificato come primo nel gruppo C con una sola sconfitta e assoluto dominatore della Ligue 1 dove può gestire 10 punti di vantaggio – con due match disputati in meno - sul Lille. Il fischio d'inizio del match è fissato per le 21 ad Old Trafford e ad arbitrare il match ci sarà l'italiano Daniele Orsato che, per l'occasione, potrà avvalersi anche della VAR coadiuvato dai colleghi Irrati e Guida.

QUI MANCHESTER - “Credo che la mia ultima gara in Champions sia stata quella del 7-1 contro la Roma. Quella fu una tipica serata di Old Trafford, all'andata avevamo perso ma il tecnico ci disse di stare tranquilli perché in casa avremmo vinto. Si fidava delle nostre capacità e io domani voglio vedere lo stesso atteggiamento di quella notte”. Apre la borsa dei ricordi, Ole Gunnar Solskjaer, per presentare quella che si annuncia già come il match dell'anno. Il tecnico, che ha rigenerato lo United, deve ancora sciogliere i dubbi sul modulo che però dovrebbe essere il 4-3-3 con De Gea a difendere i pali, Young e Shaw sugli esterni e la coppia centrale formata da Smalling e Jones. In mediana Matic sarà il vertice basso mentre Pogba ed Herrera dovrebbero muoversi ai suoi fianchi. E' in attacco, però, dove Solskjaer deve ancora scegliere con Rashford favorito su Lukaku per il ruolo di punta centrale e Lingard-Martial ad affiancarlo.

QUI PARIS-SAINT GERMAIN - “Rispetto alle gare contro Liverpool e Stella Rossa il nostro gioco è molto migliorato, ma dovremo avere anche una grande mentalità in certe sfide" ha dichiarato il tecnico del PSG Thomas Tuchel che deve fare i conti con le pesati assenze di Neymar e Cavani. Dovrà reinventare la propria squadra il tecnico che dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Buffon a difendere i pali della porta parigina e una linea difensiva composta da Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat. In mediana potrebbe trovare spazio Verratti, ancora non al meglio dopo l'infortunio alla caviglia di inizio gennaio, insieme a Paredes e Marquinhos. Tanti dubbi, infine, in attacco dove pesano le assenze di Cavani e Neymar: a candidarsi per il ruolo di titolari ecco Mbappè, Draxler e Di Maria.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-3-3):De Gea, Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial. A disp: Romero, Baily, Dalot, McTominay, Sanchez, Lukaku, Mata. Allenatore: Solskjaer

PSG (4-3-3): Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Verratti; Di Maria, Mbappè, Draxler. A disp: Areola, Kurzawa, Kehrer, Diaby, Nkunku, Nsoki, Choupo-Moting. Allenatore: Tuchel