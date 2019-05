Le probabili formazioni di Napoli-Inter - Insigne e Icardi verso la panchina

Fischio d'inizio alle ore 20.30. Su TMW la cronaca testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una partita che può valere un'intera stagione per l'Inter: vincere per festeggiare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League e raggiungere finalmente un traguardo quasi scontato fino a qualche settimana fa e che invece nelle ultime settimane ha riscontrato qualche ostacolo di troppo. La sfida al Napoli, in uno stadio quasi tabù, carica Luciano Spalletti: "Cerchiamo sempre di affrontare le partite con l'obiettivo di portare a casa il massimo. Questa gara ha un peso diverso rispetto all'ultima contro la Lazio dell'anno scorso, ma certamente ricopre un'importanza notevole".

Gli azzurri di Carlo Ancelotti vogliono salutare con una vittoria il "San Paolo", lì dove sono arrivati quaranta dei settantasei punti totali. E negli ultimi undici anni, contro i nerazzurri, avanti al proprio pubblico hanno sempre fatto grandi partite, perdendo una sola volta (nel 2016, quarti di finale di Coppa Italia decisi da Jovetic e Ljajic).

COME ARRIVA IL NAPOLI - Insigne ce la fa, è convocato, ma difficilmente partirà dal 1' in attacco: al suo posto dovrebbe esserci Mertens accanto a Milik nel 4-4-2 di Ancelotti. A centrocampo ci sarà il solito quartetto formato da Callejon e Zielinski sulle corsie laterali e il duo Allan-Fabian Ruiz in mezzo. In difesa, infine, torna titolare Albiol accanto a Koulibaly, con Hysaj (in pole su Malcuit) e Ghoulam sugli esterni. Non è partito con la squadra, invece, Ounas.

COME ARRIVA L'INTER - 4-2-3-1 classico per Spalletti, che punta sulla miglior formazione possibile per espugnare Napoli. In attacco dovrebbe partire dal 1' Lautaro Martinez, con Icardi pronto a dire la sua a gara in corso. Sulla trequarti dubbio Politano: al suo posto uno tra Candreva e Keita accanto a Nainggolan e Perisic. Vecino (o Gagliardini) e Brozovic, infine, saranno i due mediani avanti alla difesa a quattro formata da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. A disposizione: Karnezis, Piai, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Verdi, Insigne, Younes. Allenatore: Ancelotti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Borja Valero, Icardi, Keita, Politano. Allenatore: Spalletti.