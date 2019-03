Le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo - Insigne può riposare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si fa sul serio. Il Napoli nell'andata degli ottavi di finale ospita il Salisburgo in un match subito molto delicato. La squadra di Ancelotti deve provare a vincere e non subire gol, in vista del ritorno alla Red Bull Arena (già sold-out con 31mila spettatori, dove gli austriaci sono imbattuti dal 2016) contro una formazione estremamente 'europea' dal punto delle viste delle caratteristiche, reduce dall'eliminazione del Brugge ai sedicesimi ma soprattutto di un girone chiuso a punteggio pieno, ovvero 18 punti, battendo due volte Rosenborg, Celtic e soprattutto il Lipsia che è terzo in Bundesliga.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancelotti dovrebbe attuare pochi cambi, per scelte perlopiù tattiche, rinviando il turnover alla terza gara ravvicinata col Salisburgo. Il Salisburgo fa del pressing la sua prerogativa ed i dubbi sono tre: Ospina può essere favorito su Meret per la maggiore capacità di giocare con i piedi, per l'uscita difensiva stesso discorso per Mario Rui, leggermente favorito su Ghoulam con i soliti Koulibaly, mentre più equilibrato il ballottaggio Malcuit-Hysaj. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco con Milik c'è il ballottaggio Insigne-Mertens col belga favorito essendo più fresco.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Rose dovrebbe riproporre l'esperto Walke tra i pali, esperto 35enne che è il portiere delle coppe. In difesa è out Pongracic e quindi coppia centrale con Onguene e Ramalho, l'ex obiettivo Lainer a destra e Ulmer a sinistra. A centrocampo il talentuoso '96 ed obiettivo della Roma Samassekou in regia con al suo fianco Schlager ed il '98 Mwepu (ma non è da escludere il recupero dell'esperto Junuzovic). In attacco un altro talento come il '99 Wolf dovrebbe agire da rifinitore alle spalle del giapponese '95 Minamino e la punta Dabbur.

NAPOLI (4-4-2) Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2) Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur. Allenatore: Rose