Le probabili formazioni di Padova-Lecce - Out Mbakogu, Tabanelli titolare

Riavvolgiamo il nastro di una stagione, la scorsa per esattezza. Padova e Lecce erano pronte a conquistare la serie cadetta dopo una stagione trionfale, dopo 365 giorni invece almeno per una il mondo si è stravolto. Dalla gioia alla rassegnazione, si profila un mesto ritorno in Serie C per la formazione patavina dopo una stagione tribolata e fallimentare. Squadra stravolta nel mercato di gennaio, non ha raccolto i frutti sperati e ha cambiato tre volte condottiero. L'ultimo, Centurioni, sta provando a tirare i remi in barca il prima possibile ma è difficile mascherare la verità. Il Padova attende soltanto la matematica, sei punti dalla zona playout da recuperare in sole tre partite e sperare in risultati favorevoli. Quasi impossibile a questo punto della stagione, difficile anche vincere contro il Lecce di Fabio Liverani. I salentini sono la vera sorpresa del campionato, una stagione in crescendo. Partenza silenziosa, classica da neopromossa, nessun grande annuncio ma una rosa che ha espresso un calcio a tratti spumeggiante. Il colpaccio è arrivato nella giornata scorsa, al Via del Mare infatti il Lecce ha battuto la capolista Brescia grazie alla rete di Tabanelli a dieci minuti dal termine. Se il Palermo non dovesse battere lo Spezia all'ora di pranzo, con un successo all'Euganeo i salentini sono pronti a festeggiare la promozione in massima serie. Un traguardo straordinario, un'impresa del condottiero Fabio Liverani.

COME ARRIVA IL PADOVA - "So che non ci crede nessuno, ma noi vogliamo lottare fino in fondo". Parole quasi amare quelle di Matteo Centurioni, il tecnico patavino è consapevole delle difficoltà manifestate in questa stagione. Per giunta i numerosi infortuni, oltre alle punizioni disciplinari, dimezzano la rosa a disposizione dell'ex Novara in vista della sfida contro la capolista. Ovviamente fuori Morganella, Calvano e Broh ai quali si uniscono gli infortunati Mbakogu, Madonna e Ravanelli insieme allo squalificato Trevisan. Nel 4-3-3 di Centurioni torna in difesa Andelkovic al fianco di Cherubin con Cappelletti e Longhi le corsie esterne. Occasione in mediana per il giovane Serena affiancato da Pulzetti e Lollo. Davanti il tridente, Federico Bonazzoli centrali con sulle ali Capello e Baraye mentre parte dalla panchina Cocco.

COME ARRIVA IL LECCE - Il grande momento si avvicina, se non sarà domani sarà nell'ultima giornata. Il Lecce è vicino al grande salto, Fabio Liverani ha tutta la rosa a disposizione in vista della sfida dell'Euganeo. Un solo assente, il greco Tachtsidis che ha rimediato il giallo da diffidato nell'ultima giornata contro il Brescia. Ovviamente il modulo sarà sempre quello rodato, il 4-3-1-2. Nonostante il recupero di Calderoni, Venuti dovrebbe essere confermato sulla corsia mancina con Meccariello a destra. Nuovo ruolo per l'ex Ternana autore dell'assist per il gol vittoria domenica sera. Al centro sarà ancora Marino il partner dell'esperto Lucioni. Vista l'assenza di Tachtsidis, Petriccione torna nel ruolo di regista basso con Majer e il ritorno dal primo minuto di Tabanelli. Davanti Mancosu agirà a supporto della coppia d'attacco formata da La Mantia e Falco.

PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (4-3-3): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Pulzetti, Serena, Lollo; Capello, Bonazzoli, Baraye. A disposizione: Favaro, Merelli, Ceccaroni, Zambataro, Mazzocco, Clemenza, Belingheri, Moro, Marcandella, Cocco. Allenatore: Matteo Centurioni.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Meccariello, Lucioni, Marino, Venuti; Tabanelli, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Di Matteo, Bovo, Calderoni, Arrigoni, Haye, Scavone, Felici, Tumminello, Palombi. Allenatore: Fabio Liverani.