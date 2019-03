Le probabili formazioni di Padova-Perugia - Un dubbio per Bisoli

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Punti importanti in palio all'Euganeo di Padova nel match in programma questo pomeriggio alle 15 tra i padroni di casa, in piena lotta salvezza, ed il Perugia di Alessandro Nesta, in corsa per un posto in zona playoff. Dirige la sfida il signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL PADOVA - Gli uomini di Bisoli sono in serie positiva da tre partite e puntano ad proseguire il percorso positivo per approfittare di eventuali passi falsi delle squadre che li precedono in classifica, ma che si trovano comunque a pochi punti, come Foggia, Crotone, Venezia e Livorno. Per quanto riguarda la formazione, l'unico dubbio sembra riguardare la corsia mancina con Ceccarini in vantaggio su Longhi.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La squadra di Nesta, chiamata a rialzarsi dopo lo stop casalingo dell'ultimo turno contro l'Hellas Verona, ha vinto le tre sfide fuori casa affrontate nel 2019 contro Ascoli, Carpi e Venezia. L'ultima sconfitta risale al 30 dicembre scorso contro la Cremonese. In avanti tutto confermato, con Verre alle spalle di Vido e Sadiq.

Probabili formazioni

Padova (4-4-1-1): Minelli; Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Ceccaroni; Zambataro, Calvano, Lollo, Baraye; Bonazzoli; Mbakogu. All.: Bisoli.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Falasco; Kingsley, Carraro, Dragomir; Verre; Vido, Sadiq. All.: Nesta.