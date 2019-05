Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina - Pezzella tenta il recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma, dopo il tracollo di Bologna, punta a fare i punti necessari per mettersi definitivamente al sicuro dopo un girone di ritorno molto difficile. La Fiorentina, reduce da ben cinque sconfitte consecutive, ha bisogno di un punticino per poter pensare matematicamente alla prossima stagione. In vista della sfida di domani, ore 15 allo stadio Tardini, ecco le ultime in arrivo dai rispettivi centri sportivi:

COME ARRIVA IL PARMA - Jonathan Biabiany, Marcello Gazzola, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Luca Rigoni hanno lavorato con il gruppo, ma sono in dubbio per l'ultima casalinga Diakhate, Kucka (oggi apparso in ripresa) e Sierralta. Per il tecnico sarebbe importante recuperare almeno il centrocampista slovacco, fondamentale per il Parma in questa fase di campionato. Contro i viola mancheranno capitan Bruno Alves, espulso nel derby perso malamente contro il Bologna, e Luca Rigoni, squalificato per somma di ammonizioni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - In casa Fiorentina la novità più lieta è arrivata dal Giudice sportivo: il francese Jordan Veretout si è infatti visto ridurre la squalifica, il che lo fa tornare abile e arruolabile per la trasferta emiliana. Tiene inoltre banco la situazione di German Pezzella: l'impressione è che l'utilizzo del difensore sarà incerto sino all'ultimo momento. Per il resto non sono previste novità sostanziali nella formazione gigliata, con mister Vincenzo Montella che cerca ancora il suo primo successo al ritorno sulla panchina dei toscani.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Allenatore: Montella.