Le probabili formazioni di Perugia-Hellas - Dubbi per Nesta e Grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Entrambi compagni di squadra in un mondiale ormai troppo lontano, ora allenatori di due compagini che hanno degli obiettivi ben precisi nel campionato cadetto. Ancora una volta sarà Nesta contro Grosso, ovvero Perugia contro Hellas Verona. Quattro punti di differenza in classifica, ma con gli umbri che devono recuperare ancora una partita. Questa partita sarà importante, nonostante i tentativi dell'allenatore scaligero di buttare acqua sul fuoco. La zona playoff, come di consueto, si intasa. Ma ora è arrivata l'ora di dare il giusto colpo alla classifica, il momento decisivo del campionato è alle porte.

COME ARRIVA IL PERUGIA - La squadra di mister Nesta arriva da due vittorie consecutive che hanno rilanciato gli umbri in classifica. Settimo posto ed un match in meno, la zona alta non è lontanissima. Serve una gran prova, come confermato dal tecnico dei biancorossi in conferenza stampa: "Domani mi aspetta una prestazione che ci faccia progredire nel cammino che abbiamo intrapreso". Ci sono però dei dubbi per quanto riguarda la formazione: Sadiq sarà squalificato, Rosi ed El Yamiq potrebbero partire dalla panchina. Possibile un modulo con una difesa a tre ed un centrocampo a quattro, ma per il momento si va verso il 4-3-1-2: Gabriel in porta, Falasco, Gyömbér, Sgarbi e Mazzocchi a comporre la difesa. Carraro in cabina di regia, con Falzerano e Dragomir a supporto. Sulla trequarti si piazzerà Verre, a supporto di Melchiorri e probabilmente di Han. Vido, invece, potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto.

COME ARRIVA L'HELLAS - Il successo contro il Venezia ha rilanciato nuovamente le ambizioni degli scaligeri: la quinta posizione non è di certo un fallimento, anche perché ci sono soltanto cinque lunghezze con il Brescia. Nel calcio, ma soprattutto in questo campionato di serie B, nulla è scritto a priori. Per questa sfida Grosso dovrà fare a meno di diversi elementi, tra cui Vitale, Zaccagni e Di Gaudio. Qualche certezza è arrivata direttamente in conferenza stampa, Henderson è sicuro di una maglia da titolare. In mediana potrebbe essere confermato Gustafson, con Colombatto a completare il reparto. Faraoni, Bianchetti, Empereur e Balkovec andranno a protezione di Silvestri, mentre in attacco ci sono pochi dubbi: Pazzini unica punta, con Laribi e Lee sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Falasco, Gyömbér, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Han, Melchiorri.

A disposizione: Bizzarri, Perilli, El Yamiq, Rosi, Felicioli, Bianco, Bordin, Kouan, Kingsley, Moscati, Ranocchia, Vido.

Allenatore: Alessandro Nesta

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec; Henderson, Gustafson, Colombatto; Sw Lee, Pazzini, Laribi.

A disposizione: Ferrari, Berardi, Di Carmine, Traoré, Danzi, Dawidowicz, Tupta, Almici.

Allenatore: Fabio Grosso