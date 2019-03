Le probabili formazioni di Porto-Roma - Dubbio Mirante-Olsen

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le voci dei protagonisti

Dentro o fuori. Paradiso o inferno. La Roma si gioca tutto in novanta minuti a Oporto. Di Francesco non può più sbagliare, il prossimo passo falso potrebbe essere quello decisivo. Dentro o fuori. Qualificarsi ai quarti di finale di Champions aggiusterebbe la stagione giallorossa, al momento caratterizzata da troppi bassi e pochi alti: ko per 7-1 a Firenze in Coppa Italia e 5°posto in classifica. Si ripartirà dal 2-1 dell’Olimpico di tre settimane fa, ma all’Estádio do Dragão sarà completamente diverso. Il Porto tra le mura amiche ha perso soltanto 2 volte in stagione (sabato il secondo ko col Benfica) e in Champions ha tracciato un percorso netto: 3 vittorie su altrettanti incontri, 8 gol all’attivo e 2 al passivo. I precedenti tra le due squadre sono 5, 2 soli in Portogallo: il più recente finì 1-1, era l’andata dei preliminare del 2016 (poi passarono i biancocelesti), mentre il più datato terminò 2-0 (1981). Arbitrerà il turco Cüneyt Çakır.

COME ARRIVA IL PORTO - Come la Roma, anche il Porto ha passato un fine settimana negativo. È stato sconfitto dal Benfica per 2-1 e ha perso così anche la vetta della classifica, proprio in favore dei biancorossi. "Servirà equilibrio per vincere, non dovremo avere fretta", ha dichiarato ieri mister Sergio Conceiçao. Per i portoghesi da segnalare il rientro di Marega e Corona, entrambi assenti all'andata: saranno loro, insieme a Brahimi, a comporre il tridente offensivo. La difesa del 4-3-3 sarà invece la stessa dell'Olimpico, con Herrera a fare da schermo davanti ai due centrali.

COME ARRIVA LA ROMA - Dire che la Roma stia attraversando un momento difficile è forse riduttivo. La sconfitta nel derby di sabato contro la Lazio (3-0) ha ampliato una crisi che oltre i giocatori riguarda anche l’allenatore, con Di Francesco più che in bilico, e la società, con il direttore Monchi dato per partente. “Sarà la partita della vita, giocheremo col 4-3-3”, le parole del tecnico nella conferenza di ieri. Il vero enigma è in porta, perchè nella rifinitura di ieri è stato provato Mirante e non Olsen, che rimane davanti nelle gerarchie. In difesa torna Manolas e farà coppia con Marcano, mentre ai lati di De Rossi ci saranno Pellegrini e Cristante. Perotti è favorito su El Shaarawy per la terza maglia nei tre davanti. Out Under e Pastore, che nelle ultime ore ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Telles; Herrera, D. Pereira, Otavio; Corona, Marega, Brahimi.

A disposizione: Vana, Maxi Pereira, Bruno Costa, Hernani, Adrian Lopez, André Pereira, Tiquinho Soares. Allenatore: Sergio Conceiçao

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Perotti.

A disposizione: Mirante, Fazio, Jesus, Kardsdorp, Nzonzi, El Shaarawy, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.