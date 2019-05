Le probabili formazioni di Roma-Parma - È il De Rossi-day

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si avvicina l'ultima gara di campionato, con Roma e Parma pronte a salutare i rispettivi tifosi nel giorno dell'addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi. Entrambe cercheranno di concludere al meglio una stagione particolare, sebbene per motivi certamente diversi. Toccherà a Mazzoleni di Bergamo dirigere la sfida, nella quale potrebbero trovare spazio alcuni giocatori sin qui poco impiegati.

COME ARRIVA LA ROMA - I giallorossi hanno svolto un allenamento pomeridiano, nel quale Claudio Ranieri ha lavorato con l'intero gruppo a disposizione. Rientrati in gruppo (già ieri) Zaniolo e Manolas, con il greco che è in ballottaggio con Juan Jesus per un posto da titolare al centro della difesa. Altro probabile ballottaggio è quello in attacco tra Under e Kluivert, con il turco che fu assoluto protagonista della sfida di andata al Tardini. Sarà Dzeko a guidare l'attacco in posizione di centravanti.

LE ULTIME DA PARMA - Aumentano i problemi di formazione per D'Aversa, che ha visto fermarsi anche Riccardo Gagliolo nell'allenamento di oggi. Out anche Inglese, Gervinho e Sierralta, probabilmente anche Rigoni. Torna capitan Bruno Alves dalla squalifica, che a questo punto dovrebbe riguadagnare il posto da titolare al centro della difesa in un possibile ritorno al 3-5-2. In porta potrebbe esserci spazio per Frattali, così come è possibile l'impiego di Dezi, magari a partita in corso. In attacco Ceravolo è certo di un posto, con Siligardi e Sprocati in lizza per affiancarlo dal 1'.