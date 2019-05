Le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli - Caprari dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinfrancata dalla vittoria contro la Fiorentina, l'Empoli di Andreazzoli va a caccia di un'altra vittoria per la lotta alla salvezza. I toscani scendono in campo al Ferraris contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo. Pochi stimoli, ormai, per i doriani ad eccezione di Quagliarella, sempre più leader della classifica marcatori. La Sampdoria è imbattuta da nove sfide contro l’Empoli in Serie A (5 vittorie e 4 pareggi), dopo una serie di tre sconfitte consecutive contro i toscani. In undici partite i toscani hanno ottenuto una sola vittoria, segnando solamente 3 reti. L'ultima sfida a Marassi risale al 15 novembre 2017: finì senza reti, con Puggioni che nel primo tempo neutralizzò un rigore di Mchedilidze. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Doveri della sezione di Roma.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Coppia di centrali inedita per Giampaolo: Andersen è out per problemi fisici, Colley è squalificato. In mezzo giocheranno Tonelli e Ferrari. Sarà 4-3-1-2 con Ramirez trequartista alle spalle di Quagliarella e Defrel. La Sampdoria ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime otto partite al Ferraris in campionato – sconfitta per 1-2 in quella più recente contro la Lazio. Così come segnala Opta, Quagliarella ha realizzato 25 gol in questo campionato, soltanto un giocatore nella storia della Sampdoria ha segnato di più in una singola stagione di Serie A: Sergio Brighenti (27 reti nel 1960/61).

COME ARRIVA L'EMPOLI - Indisponibili cinque giocatori: Diks, Dell’Orco, Maietta, La Gumina e Antonelli. Sarà 3-5-2 con Farias e Caputo (in dubbio per un problema al piede) coppia d'attacco. Silvestre in difesa con Dragowski, grande protagonista contro la Fiorentina, confermato tra i pali. Così come segnala Opta, l'Empoli ha vinto l’ultimo match contro la Fiorentina, solo una volta in questo campionato ha ottenuto due successi consecutivi, a novembre. Attenzione ai primi tempi: solo Fulham (39) e Huddersfield (37) hanno subito più reti dell’Empoli (31) nel corso del primo tempo nei cinque maggiori campionati europei in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Doveri della sezione di Roma.