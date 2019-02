Le probabili formazioni di Torino-Atalanta - Meité dal 1', forfait del Papu

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Chiusa la parentesi europea, è di nuovo tempo di Serie A: il venticinquesimo turno, inaugurato dal friday night di ieri tra Milan ed Empoli, prosegue questo pomeriggio con la sfida tra Torino e Atalanta. Granata in serie positiva da quattro turni e ampiamente in orbita Europa: l'ultimo slot utile per l'EL dista appena tre lunghezze ed è presidiato dalla Lazio, appaiata a quota trentotto proprio con gli orobici. Il pari del San Paolo ha portato in dote fiducia e autostima, anche se il rovescio della medaglia è l'incisività da registrare in fase realizzativa (appena due le reti messe a segno negli ultimi quattro impegni). In casa nerazzurra resta vivo il sogno Champions, ma il k.o nello scontro diretto con il Milan sembra aver in parte riassestato il livello di entusiasmo accumulatosi nel periodo recente. All'Olimpico andrà in scena il centesimo incrocio in A tra le due formazioni: Toro nettamente avanti nel conteggio delle vittorie (quaranta, quasi il doppio dei bergamaschi, fermi a ventuno). Trentotto, invece, i segni X.

COME ARRIVA IL TORINO - Rincon è squalificato, non recupera nemmeno Djidji. Nella conferenza della vigilia Mazzarri ha fatto il punto sul centrale franco-ivoriano: "Ha avuto un problema al ginocchio. Abbiamo anche vagliato l'ipotesi di farlo operare, ma stiamo cercando di procedere con altre alternative". In difesa sarà dunque ancora Moretti ad agire in linea con N'Koulou e Izzo. De Silvestri e Ola Aina favoriti per le corsie, in mezzo sale la candidatura di Meité, che potrebbe agire al fianco di Baselli e Ansaldi. La posizione dell'argentino resta però un rebus: l'ex Inter potrebbe anche essere impiegato da laterale, con il contestuale sacrificio di Aina e l'innesto di Lukic. Davanti Iago Falque è in pole per fare da raccordo alle spalle di Belotti.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasp perde due fedelissimi come Gomez e De Roon: il Papu è costretto al forfait da un guaio al flessore, l'olandese deve invece scontare un turno di stop. Ci sarà Djimsiti insieme a Toloi e Palomino nella linea a tre davanti a Berisha. Pessina potrebbe avere una chance accanto a Freuler, con Hateboer e Castagne a sigillare la coppia sugli esterni. Pasalic spartirà presumibilmente la trequarti con Ilicic, anche se resta viva la pista Kulusevski: con lo svedese, l'ex Milan verrebbe dirottato a centrocampo. Il riferimento centrale sarà al solito Duvan Zapata.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi, Aina; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Berenguer, Lukic, Damascan, Milico, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Ilicic, Pasalic; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Reca, Mancini, Ibanez, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.