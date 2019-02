Le probabili formazioni di Venezia-Padova - Vrioni contro Mbakogu

La più classica delle sfide salvezza, la Serie B dopo il giro di boa si accende la lotta per mantenere la categoria. Campo principale il Penzo di Venezia, si giocano tanto i lagunari contro un Padova nuovo di zecca. Partiamo quindi l'analisi dai padroni di casa di Walter Zenga, soltanto tre i punti conquistati nelle ultime cinque giornate frutto di tre pareggi. Rimane il problema del reparto avanzato, il Venezia infatti viaggia ad una media leggermente minore ad un gol realizzato a partita. Pochino per dormire sonni tranquilli, c'è il calciomercato in corso che ha portato volti nuovi oltre a qualche addio importante come quello di Falzerano. Grande occasione per Lombardi e Rossi, arrivati entrambi dalla Lazio e alla ricerca della definitiva consacrazione. Chi ha lavorato assiduamente in questa sessione di mercato è sicuramente il Padova, squadra completamente rinnovata quella affidata a Bisoli tornato in panchina dopo l'esonero di Foscarini. Tanti volti nuovi che alla prima hanno inciso a dismisura, sorprendente e netta la vittoria per 3-0 all'Euganeo nel derby contro l'Hellas Verona. I patavini rimangono ancora all'ultimo posto ma con una speranza in più, questa si chiama Jerry Mbakogu che ha già lasciato il segno. Vincere per agganciare la zona playout. All'andata fu proprio il Padova ad avere la meglio, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Ravanelli.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Può sorridere Walter Zenga, squadra al completo per l'importante sfida del Penzo. In campo con il 4-3-3 e come vertice centrale del tridente ci sarà Vrioni, il giovane centravanti vince il ballottaggio con Litteri e con il nuovo Rossi. Al suo fianco da una parte Lombardi e dall'altra Di Mariano. A gestire la manovra dei lagunari sarà l'esperto Simone Bentivoglio con Suciu e Pinato nel ruolo di mezz'ali. Non cambia praticamente nulla anche lungo la linea difensiva davanti alla porta di Vicario, la coppia centrale sarà formata da Domizzi e Modolo con Zampano largo lungo la corsia destra e Garofalo sull'out opposto.

COME ARRIVA IL PADOVA - Si respira un'aria nuova tra le fila dei patavini, l'obiettivo è dare seguito alla grande vittoria conquistata contro l'Hellas Verona. Nel 3-5-2 di Bisoli tutti in campo i nuovi innesti partendo da Andelkovic, partita emozionante per il grande ex della sfida che ha vissuto la cavalcata con Inzaghi in panchina. Lo sloveno completa la retroguardia con l'esperienza di Cherubin e Trevisan a protezione della porta di Minelli. In mezzo al campo non ci saranno gli infortunati Serena e Mandorlini, spazio per Calvano in cabina di regia con al fianco Broh e Pulzetti mentre sugli esterni largo ai nuovi Morganella e Longhi. Confermatissimo in avanti Jerry Mbakogu con Bonazzoli, panchina per Capello Clemenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Garofalo; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Di Mariano, Vrioni, Lombardi. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Bruscagin, Coppolaro, Cernuto, Fornasier, Zennaro, Schiavone, Segre, Citro, Litteri, Rossi. Allenatore: Walter Zenga.

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Pulzetti, Calvano, Broh, Longhi; Mbakogu, Bonazzoli. A disposizione: Favaro, Merelli, Cappelletti, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Mazzocco, Capello, Clemenza, Mbakogu. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.