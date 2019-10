Nicolato lancia Cutrone - Le probabili formazioni di Irlanda-Italia U21

Fischio d'inizio alle 21.05. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partita importante quella che gli azzurrini dell'Under 21 di Nicolato affronteranno domani contro l'Irlanda. Un test importante verso il cammino europeo, che tasterà il polso alla neo nazionale e che guida il gruppo A a punteggio pieno (3 vittorie su 3). Gli azzurrini dal canto loro hanno una rosa di tutto rispetto e vorranno bissare il successo ottenuto nel match di esordio.

COME ARRIVA L'IRLANDA U21 - Il tecnico irlandese Kenny dovrebbe optare per un classico 4-4-2. Kelleher in porta, difesa a 4 composta da O’Connor, Masterson, O’Shea e Leahy. Sulle corsie Mandroiu ed Elbouzedi, con Coventry e Molumby in mezzo. Coppia d'attacco composta da Connolly e Afolabi.

COME ARRIVA L'ITALIA U21 - Nicolato ha a disposizione una rosa importante. Dopo le convocazioni con la nazionale maggiore, tornano in gruppo Luca Pellegrini e Sandro Tonali. Importanti anche le chiamate per gli "inglesi" Cutrone e Kean. Non ci sarà invece Zaniolo, chiamato da Mancini nella rosa della Nazionale maggiore. Nicolato che dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Plizzari in porta, Adjapong a destra, Pellegrini a sinistra e la coppia centrale composta da Bastoni e Marchizza. Tonali in regia con accanto Frattesi e Locatelli. Tridente composto da Sottil, Cutrone e Kean.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Irlanda (4-4-2): Kelleher; O’Connor, Masterson, O’Shea, Leahy; Mandroiu, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Connolly, Afolabi. All. Kenny.

Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Bastoni, Marchizza, Pellegrini; Frattesi, Tonali, Locatelli; Sottil, Cutrone, Kean. All. Nicolato.