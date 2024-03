Cristante: "Il futuro dice Roma. Nessuna fronda contro Mourinho, l'esonero ci ha sorpresi"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport soffermandosi fra le altre cose sul futuro del club romanista: "L’obiettivo è tornare in Champions, non bisogna nascondersi. Non dimentichiamo che dal 2019 c’è stato anche un cambio di proprietà. Ma è facile capire che con i Friedkin siano cambiate le prospettive: non si arriva per caso a due finali europee consecutive".

Inevitabile poi un commento sull'esonero di Mourinho e sulle voci di una rottura con lo spogliatoio e di una fronda contro il portoghese: "Mai, sono tutte falsità. Il calcio funziona così: quando le cose non vanno bene, il primo che salta è l’allenatore. Anche se non è l’unico colpevole". Si dice che i Friedkin abbiano consultato i giocatori principali, compreso Cristante, per chiedere un parere sull’eventuale esonero: "Altra cavolata. Credetemi: abbiamo saputo cosa stava accadendo la mattina in cui la notizia è stata comunicata a Mourinho".