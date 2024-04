Roma, Abraham segna per presente e futuro: probabile conferma, Lukaku verso l'addio

Roma salvata a Napoli da Tammy Abraham che, con il gol del 2-2 siglato al Maradona, può riscrivere sia il suo finale di stagione che il suo futuro in giallorosso. Entrato nel secondo tempo al posto di Azmoun, l'ex Chelsea nel finale ha regalato a De Rossi un punto insperato con un colpo di testa vincente su sponda di N'Dicka.

L'inglese, tornato dopo un lungo infortunio, sta ritrovando il ritmo partita con la speranza di tornare a essere un punto fermo della Roma nella prossima stagione. Una speranza che sembra essere decisamente fondata: stando infatti a quando riporta Il Messaggero, Abraham verrà confermato anche in vista dell'anno prossimo. Appare complicato trattenere Lukaku per questioni economiche, così come altrettanto difficile è piazzare il suo compagno di reparto essendo reduce da un lungo stop (senza l'infortunio contro lo Spezia, la scorsa estate sarebbe tornato in Premier). A meno di sorprese riservate dal mercato, sarà ancora Tammy il riferimento dell'attacco giallorosso.