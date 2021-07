La Stampa: "Juve, avvio in salita. E per il Toro incubo Atalanta"

vedi letture

"Juve, avvio in salita. E per il Toro incubo Atalanta". Questo il titolo che La Stampa dedica alle due piemontesi nel taglio alto delle prima pagina odierna. La nuova Serie A nasce con la voglia di tornare competitiva dopo il trionfo della Nazionale. Partono con sfide difficili i bianconeri, l'Inter ritrova Mourinho al 16° turno e per i granata è subito sfida a Gasperini.