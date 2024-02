La Repubblica: "Sarri vuole la Lazio dei miracoli. Sul Bayern in affanno l’ombra di Mou"

"Sarri vuole la Lazio dei miracoli. Sul Bayern in affanno l’ombra di Mou" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva. Stasera all'Olimpico l'andata dei quarti di finale tra Lazio e Bayern Monaco. Entrambe le formazioni non stanno attraversando il loro miglior momento ma Sarri sogna l'impresa. E sulla panchina di Tuchel in Germania si allunga l'ombra di José Mourinho.