La Juve ritrova Vlahovic. La Stampa: "Tornerà tra i convocati: primi segnali positivi"

La Stampa analizza il ritorno in campo di Dusan Vlahovic che tornerà tra i convocati contro il Monza. Il centravanti serbo non gioca una partita con la Juventus da 95 giorni e il suo ultimo gol risale al 15 ottobre nel derby, ma adesso è scattato il tempo della riscossa dopo un trimestre in cui è scomparso dai radar. La pubalgia, patita già nella scorsa stagione e tornata a dargli fastidio prima e dopo il Mondiale, resta un ospite scomodo con cui fare sempre i conti però i primi segnali positivi inducono il tecnico a poter puntare nuovamente sull'attaccante che ha saltato le ultime 11 partite dei bianconeri.