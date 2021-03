Lazio-Torino, è giallo. CorrSera: "La Asl blocca i granata ma la Lega non sposta il match"

vedi letture

"La Asl blocca i granata ma la Lega non sposta il match", titola stamane il Corriere della Sera. Fino alle 24 il Torino non potrà spostarsi, come comunicato dall'ASL. Ma Lazio-Torino resta in calendario per oggi alle 18.45. Rinvio o nuovo caso Juventus-Napoli? Prevarrà la seconda strada. La mail dell'autorità sembrava portare ad un rinvio automatico, invece così non è stato. Ieri nuovo giro di tamponi in casa Torino, oggi in mattinata arriveranno i risultati. Nel caso di tamponi tutti negativi potrebbe arrivare il via libera agli allenamenti di gruppo. Non si può nemmeno rinviare di 24 ore il match, visto che la Lazio giocherà poi sabato. Rebus ancora da decifrare.