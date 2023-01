Lukaku, futuro incerto. Gazzetta: "Muscoli fragili, l'Inter non è più certa del prestito bis"

In casa Inter continuano a tenere in apprensione le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il belga starà fuori anche per la gara di Coppa Italia col Parma, ma non è questo il punto. Il problema riguarda la stagione interna, dove Lukaku continua a patire svariati acciacchi muscolari che lo tengono troppo spesso fuori. L'Inter lo vuole per la Supercoppa col Milan, ma al tempo stesso sta riflettendo sul futuro. L'idea di estendere per un altro anno il prestito dell’attaccante dal Chelsea non è più così scontata, con la società che vuole riflettere bene prima di prendere tale decisione, viste le troppe beghe muscolari che influenzano Lukaku.