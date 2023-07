Mercato Napoli. La Gazzetta: "Più Danso che Mavropanos: si cerca l'intesa con il Lens"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. La società continua a lavorare per chiudere il prima possibile il colpo. Oggi è una corsa a due tra Kevin Danso, 24enne difensore austriaco del Lens, e Konstantinos Mavropanos, 25enne greco in forza allo Stoccarda. Danso è la prima scelta ma i francesi chiedono 30 milioni, cifra ritenuta ancora troppo alta dal Napoli. Per questo nelle ultime ore è risalita la candidatura di Mavropanos, per cui sono stati fatti dei sondaggi con lo Stoccarda. Se il Lens dovesse abbassare la richiesta, potrebbe arrivare in fretta l’accelerata decisiva.