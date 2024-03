Milan, c'è Fofana nel mirino. Ma la concorrenza delle grandi europee non manca

vedi letture

Youssouf Fofana è uno dei nomi su cui il Milan punta per l’estate 2024, si legge su La Gazzetta dello Sport. Fofana ha il contratto in scadenza nel 2025, cioè tra un anno: significa che si prende in saldo. La concorrenza delle grandi europee non manca: il Monaco è il club in cui si è formato da dirigente Geoffrey Moncada, che al Milan è una voce molto importante nelle scelte tecniche. E’ fisicamente imponente – 185 centimetri e fisico che si fa sentire – e ha atletismo: copre il campo, vince i duelli, può dare una grande mano davanti alla difesa.