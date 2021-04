Napoli, rinnovo o cessione per Insigne. Corriere dello Sport: "Non resterà in scadenza"

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne. L'estate che si avvicina sarà decisiva per la trattiva sul rinnovo. Insigne e il Napoli hanno la consapevolezza che un capitano non può iniziare la stagione in cui il contratto andrà in scadenza senza averne discusso in termini definitivi. Rinnovare oppure separarsi: e se l'ipotesi meno favolistica, quella del "fantastico vissero felice e contenti", dovesse per distanza o divergenze diventare irrealizzabile, sarebbe complesso per entrambi poi cominciare il campionato facendo finta di niente.