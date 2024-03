Roma, che corsa! De Rossi vuole giocarsela fino alla fine, con la rosa al completo

La Roma come De Rossi, una squadra che mette in campo la stessa aggressività che caratterizzava il suo mister quando giocava. Da quando De Rossi siede sulla panchina giallorossa, infatti, la corsa in campionato della squadra è totalmente cambiata. Basti pensare che la Roma è passata dal 9^ posto e tante difficoltà, all'attuale quinto posto con 23 reti segnate nelle ultime nove gare.

Ora, però, arriva il difficile. Come riporta il Corriere dello Sport, l'obiettivo è mantenere questo ritmo fino alla fine del campionato, nella speranza di riconquistare quei tre punti che separano i giallorossi dal Bologna, attualmente quarto, o quanto meno per mantenere salda quella quinta posizione che a fine stagione potrebbe voler dire Champions League. Il tecnico spera chiaramente di ritrovare tutti gli infortunati per la fine della sosta, così da continuare a giocarsela al massimo...e con la rosa al completo.