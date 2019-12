© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Giovinco partirà dalla panchina nella sfida di questo pomeriggio fra il suo Al Hilal e l'Esperance Tunisi valida per il Mondiale per Club. Il tecnico Lucescu si è infatti affidato a Kharbin come unica punta con il trio Carrillo, Kanno, Al Dawsari sulla trequarti. Nei tunisini tridente con Ouattara punta centrale, Badri ed Elhuni esterni. Queste le formazioni ufficiali:

Al Hilal (4-2-3-1): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Cuellar, Eduardo; Carrillo, Kanno, Al Dawsari; Kharbin. Allenatore Lucescu

Esperance (4-3-3): Ben Cherifia; Derbali, Yaakoubi, Badrane, Chetti; Bonsu, Coulibaly, Benguit; Badri, Ouattara, Elhouni. Allenatore Chaabani