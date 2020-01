1-2 tra Genoa e Roma all'intervallo. Super Under e Spinazzola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

1-2 a Marassi tra Genoa e Roma all'Intervallo. A decidere la sfida, fino a questo momento, le reti di Under e Pandev e l'autogol di Biraschi. Meglio i giallorossi, con un super Spinazzola.

GOL ROMA - Roma in vantaggio al sesto minuto con Under che ha battuto Perin con un tiro cross dalla destra non toccato da nessuno. Nella prima metà del primo tempo molto meglio i giallorossi di Fonseca che sono anjdati vicini al raddoppio con un colpo di testa di Dzeko, servito alla perfezione da Spinazzola, ma il suo tiro è finito tra le braccia del portiere rossoblù. Ammonito poi Veretout al 26' per un fallo su Cassata.

GENOA VICINO AL PAREGGIO - Al 35' prima vera occasione anche per i padroni di casa che hanno sfiorato l'1-1 con Ghiglione: palla allargata da Cassata per Pandev, cross al volo del macedone, Pau Lopez bravo a respingere e pallone che è finito sulla testa dell'esterno rossoblù che non è però riuscito ad angolare e il portiere capitolino ha bloccato senza problemi. Al 39' punizione pericolosa di Pellegrini finita però alta senza creare troppi problemi a Perin.

DUE GOL IN UN MINUTO - Raddoppio della Roma al 44': azione, l'ennesima della sua partita, di Spinazzola sulla sinistra che arrivato sul fondo ha messo al centro trovando la deviazione di Biraschi che ha battuto Perin. Neanche il tempo di esultare che è però arrivato subito l'1-2 del Genoa: lancio di Schone per Pandev, uscita maldestra di Pau Lopez e rete del macedone che ha scavalcato il portiere giallorosso.