-1 a Juve-Inter: è Sarri contro Conte. Che divisero la panchina dell'Arezzo lo stesso anno

Juve-Inter: è Sarri contro Conte. Che divisero la panchina dell'Arezzo lo stesso anno

Nel 2006-07 l'Arezzo si trovò a essere allenato dagli attuali allenatori di Inter e Juventus. Con una sfortuna collaterale, perché dal Processo Calciopoli gli amaranto ricevettero sei punti di penalizzazione, pur centrando marginalmente. Dalla prima alla nona giornata al timone ci fu Antonio Conte: cinque punti in nove giornate, un bottino decisamente magro, fino alla sconfitta di Cesena firmata da Graziano Pellè e Pestrin.

Dalla decima giornata gli subentrò Maurizio Sarri, l'anno prima tecnico del Pescara - che raggiunse una tranquilla salvezza - e ancora libero. In Coppa Italia l'Arezzo arriva ai quarti di finale, eliminando il Livorno, venendo poi buttato fuori dal Milan. In campionato arrivano i 2-2 con Juventus e Napoli, ma il 13 marzo viene esonerato. Venti punti in diciannove partite non bastano, ritorna Conte. L'esordio non è semplice, perché l'Arezzo perde con lo Spezia, da aprile in poi c'è il cambiamento di rotta, con Floro Flores sugli scudi: ventidue punti in nove partite, con una sola sconfitta, quella che riporta la Juventus in Serie A con il 5-1 del 19 maggio.

Curiosità: la sconfitta della Juventus, nel 2-3 contro lo Spezia, segnò la retrocessione dell'Arezzo dalla Serie B, con Antonio Conte che non ebbe certo parole al miele per i suoi ex compagni. "C'è profonda delusione e profonda amarezza, rispetto tanto i tifosi juventini ma ho poco rispetto per la squadra. Retrocedere così fa male però mi fa capire cose che già sapevo... Nel calcio si parla tanto, tutti sono bravi a parlare, adesso sembrava che i cattivi fossero fuori e che adesso ci fosse un calcio pulito, infatti siamo contenti tutti, evviva questo calcio pulito"