-1 al derby di Milano: quello di domani è il 173° scontro. E l'Inter ha vinto 15 volte in più

al derby di Milano: quello di domani è il 173° scontro. E l'Inter ha vinto 15 volte in più

Quello di domani fra Inter e Milan sarà il derby numero 173, considerando solo gli scontri fra le due società in Serie A. Un conteggio che vive di momenti, di periodi in cui hanno dominato i successi nerazzurri e di altri in cui i rossoneri l'hanno fatta da padrona. E che in generale, pur con un vantaggio dell'Inter in fatto di successi, racconta di un generale equilibrio di risultati. Nei 172 incontri, l'Inter infatti ha portato a casa il successo in 66 occasioni. 51, invece, le vittorie del Milan con i pareggi che si attestano a quota 55. Altra pillola statistica: l'Inter dagli scontri col Milan ha portato a casa 253 punti, complessivamente. Contrariamente, sono 208 i punti totali che il Milan ha raccolto contro l'Inter.