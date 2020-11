25 anni dall'esordio in Serie A. Il video di Buffon: "Facciamo un tuffo nel passato"

"Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...). Facciamo un tuffo nel passato insieme...". Questo il post di Gianluigi Buffon, sul proprio profilo Instagram, con il portiere della Juventus che in un video ripercorre quelle che erano le abitudini in quel 19 novembre 1995: dal subbuteo ai primi cellulari, dal discman alle vidiocassette, per una carriera iniziata da lontano ma che non è ancora finita.