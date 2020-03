3 miliardi di entrate in ballo, ecco perché la UEFA spinge per portare a termine le coppe

vedi letture

La UEFA sta cercando di trovare una soluzione per far sì che le coppe europee possano terminare in agosto, accorciando di conseguenza le competizioni della stagione 2020/21. La cancellazione dei tornei nazionali e continentali porterebbe a una perdita economica enorme e per questa ragione il presidente Aleksander Ceferin sta valutando soluzioni alternative. La nuova stagione sportiva era prevista per il 9 giugno, col sorteggio del turno preliminare e le prime partite si sarebbero giocate il 23 giugno.

Oggi Sport fa i conti sull'organizzazione calcistica europea facendo chiarezza sul perché si sta cercando di portare a termine a tutti i costi la stagione. Solo di diritti audiovisivi derivati dalla Champions League e dall'Europa League erano previsti ingressi per 3 miliardi di euro. L'80% sarebbe stato distribuito fra i club e il restante 20% nelle casse della UEFA. A oggi le riserve della UEFA sono di 570 milioni, cifra ritenuta non sufficiente per tenere in piedi il sistema. Da qui la necessità di terminare in qualche modo le competizioni, anche eventualmente con partite giocate a porte chiuse in campi neutri.