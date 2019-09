© foto di www.imagephotoagency.it

Una sola parola: immortale. A 37 anni Rodrigo Palacio gioca e corre per 90 minuti come se fosse un ventenne. Magari lo scatto non sarà più quello di una volta, ma la classe è ancora la stessa. Nel momento di maggior difficoltà l'argentino si carica la squadra sulle spalle, sforna una prestazione da urlo, ed il Bologna vince una sfida che ormai sembrava persa: da 3-1 a fine primo tempo a 3-4 al termine dei 90.

Gol da rapace di area di rigore e assist al bacio per Orsolini per il definitivo sorpasso dei rossoblù: una prestazione che regala i tre punti al Bologna che vola in classifica al secondo posto con 7 punti, gli stessi della Juventus.

Al di là della prestazione e della vittoria, c'è un altro dato da sottolineare: quello di Palacio è di fatto il primo gol dei centravanti del Bologna: Destro e Santander, seppur con un minutaggio minore, sono ancora a secco in questo campionato.