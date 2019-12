45' nel segno dei 10: Luis Alberto e Dybala gol, 1-1 a Riyad

Juventus-Lazio 1-1 al 45'

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Finisce 1-1 il primo tempo della Supercoppa tra Juventus e Lazio, le firme sono di Luis Alberto e di Paulo Dybala. Dal 1' il tridente sorprende Simone Inzaghi che s'aspettava semmai il trequartista. Invece Higuain con Dybala e Ronaldo, niente Ramsey e Bernardeschi e pure dietro c'è Demiral e non De Ligt. Ma se è vero che lo sorprende, lo fa solo sulla carta. Lo stadio è tutto esaurito ma è un pubblico lontano dai nostri canoni, distante, attento alla star CR7 e che lancia sparuti applausi. Si sente il suono del pallone, le voci dei calciatori. Porte chiuse a porte aperte. Intanto quella della Juventus la sfiora all'8' Luis Alberto, destro dal limite e brivido per Szczesny. Otto minuti più tardi, però, il diez lancia l'acuto. Azione convulsa in area, lo spagnolo calamita la palla all'interno dell'area e trafigge con un piattone sul palo l'incolpevole portiere polacco. La Juventus subisce il colpo e la Lazio si rifa sotto, l'ex Reds e Siviglia è un'ira di Dio. La risposta bianconera è affidata all'osannato Cristiano, l'acuto però è di Dybala. Punizione dal limite, l'impressione dagli spalti è di quelle che lascia il fiato sospeso ma finisce a lato di poco. La Juventus fatica a reagire ma allo scadere del primo tempo, l'acuto bianconero: rasoiata di Cristiano Ronaldo, respinge Strakosha, la Joya arriva sul pallone e il VAR convalida. Ronaldo carica lo stadio che risponde sempre a lui, solo a lui. Con un boato.