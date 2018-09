5' al Mazza e un gol: la nuova vita di Mitra Matri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque minuti in campo, due palloni toccati e una rete. Difficile chiedere di più ad Alessandro Matri, attaccante classe '84 che il Sassuolo sembrava intenzionato a cedere. L'ultima sessione di mercato non è stata la prima (e probabilmente nemmeno l'ultima) in cui sono esistiti rumors sull'addio della punta alla piazza neroverde. Un attaccante che non trova spazio da titolare, nonostante il suo curriculum, ma rivelatosi importante nella vittoria del Sassuolo a Ferrara.

La rete del 2-0 ha infatti chiuso i giochi allo stadio Mazza, aprendo forse un nuovo capitolo nella vita professionale dell'ex Juventus. Ora De Zerbi ha la consapevolezza di poter contare su un calciatore prezioso in zona gol, per tenere la sua squadra alta nei momenti di difficoltà e dapoter impiegare anche dal 1'. Perché Matri ha 34 anni ma nessuna voglia di fare la semplice comparsa, nel terzo posto in classifica del Sassuolo c'è anche la sua prestigiosa firma.