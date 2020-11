+5 sulla 2° al nono turno: negli ultimi 10 anni, solo un'altra squadra come questo Milan. Non vinse

Milan 23 punti, Inter e Sassuolo a quota 18. Cinque punti di vantaggio dopo nove turni di campionato e unica squadra imbattuta insieme alla Juventus, che però è anche quella che fin qui ha pareggiato di più.

I rossoneri di Pioli dopo un quarto di stagione sono saldamente in vetta alla classifica della Serie A. Chi l'avrebbe mai detto. Anche se il girone di ritorno dell'ultimo campionato aveva dato più di un indizio, ritrovarsi il Milan in fuga dopo 9 turni è senza dubbio la vera notizia di questo avvio di stagione. Fuga possibile perché il Milan è partito benissimo e perché le altre, al contrario, stanno trovando più difficoltà del previsto.

Ma quando è l'ultima volta che una squadra in vetta, dopo nove giornate, aveva già maturato un vantaggio così importante? Questo è il dato degli ultimi dieci anni.

Serie A 2020/21

Vetta dopo nove turni: Milan 23; Inter e Sassuolo 18

Squadra campione a fine stagione: ?

Serie A 2019/20

Vetta dopo nove turni: Juventus 23; Inter 22

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2018/19

Vetta dopo nove turni: Juventus 25; Napoli 21

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2017/18

Vetta dopo nove turni: Napoli 25; Inter 23.

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2016/17

Vetta dopo nove turni: Juventus 21; Roma e Milan 19

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2015/16

Vetta dopo nove turni: Roma 20; Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio 18.

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2014/15

Vetta dopo nove turni: Juventus e Roma 22.

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2013/14

Vetta dopo 9 turni: Roma 27, Napoli e Juventus 22

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2012/13

Vetta dopo 9 turni: Juventus 25, Napoli 22

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Serie A 2011/12

Vetta dopo 9 turni: Napoli, Juventue e Milan 17

Squadra campione a fine stagione: Juventus.

Negli ultimi dieci anni, quindi, solo un'altra squadra si trovò con un vantaggio così importante allo stesso punti della stagione. E' stata la Roma di Rudi Garcia, che iniziò la stagione 2013/14 vincendo le prime dieci. In quella stagione, però, a vincere lo Scudetto fu alla fine la Juventus allora allenata da Antonio Conte: fu quella per i bianconeri una stagione record, il terzo e ultimo Scudetto con Conte in panchina ma soprattutto l'unico vinto con oltre 100 punti in classifica: i bianconeri conclusero infatti il campionato con 102 punti. Un record assoluto.