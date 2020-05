60 milioni di euro impossibili da recuperare. Il Real Madrid apre all'addio di Jovic, il Milan c'è

vedi letture

Magari non basterà. Ma piano piano tutti i pezzi del puzzle sembrano potersi posizionare nella casella giusta. Che il Milan sia interessato a Luka Jovic non è certo una novità. L’attaccante ex Eintracht e oggi al Real Madrid è considerato, per età, potenzialità, qualità ed esperienza maturata uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo del futuro. I pezzi del puzzle, dicevamo: Ralf Rangnick, piano piano, prosegue la sua marcia di avvicinamento al Milan. A prescindere da quello che potrebbe essere il ruolo ricoperto, una cosa è certa: il Professore è un grandissimo estimatore di Jovic e il suo arrivo potrebbe dare un impulso all’operazione. Ancora: il Real Madrid, che in estate proverà a portare Haaland al Bernabeu, nelle ultime settimane ha deciso di privarsi del serbo anche in prestito. Un cambio di posizione, questo, dettato dall’impossibilità di rientrare dalla spesa di 60 milioni fatta in estate. E il Milan questa formula la gradisce eccome.

Ad aiutare i rossoneri potrebbe pensarci l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani, che magari grazie ai suoi buoni uffici potrebbe riuscire a strappare una formula in stile Rebic: prestito biennale con diritto di riscatto già pattuito. Una situazione comunque in divenire, con l’infortunio al piede patito dal giocatore durante il lockdown che non dovrebbe rappresentare un ostacolo in tal senso.