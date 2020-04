70 milioni di euro di plusvalenze. L'Atalanta e un tesoro derivante da 4 possibili cessioni

70 milioni di euro. Questa la plusvalenza che l’Atalanta, al termine della stagione, potrebbe realizzare se decidesse di cedere 4 dei suoi uomini più ricercati sul mercato. Il primo della lista è Robin Gosens, pagato 300mila euro dall’Heracles nel 2017 che oggi vale 30 milioni. Il secondo è Pierluigi Gollini: pagato 4 milioni dall’Aston Villa, l’Atalanta non ascolterà eventuali offerte inferiori ai 20 milioni. Quindi Mario Pasalic: a fine stagione sarà riscattato dal Chelsea per 15 milioni, Percassi lo valuterebbe almeno 30 in ottica cessione. Chiusura con Duvan Zapata, bomber pagato in totale 26 milioni dalla Samp: la base di partenza minima, per eventuali trattative, è di 40 milioni di euro.