A Bergamo l'Atalanta non sa più vincere: il Midtjylland la ferma sull'1-1

Pareggio importante per i nerazzurri, perché c'è il sorpasso in classifica sull'Ajax: ad Amsterdam basterà un pari

LE FORMAZIONI - L'Atalanta utilizza l'attacco pesante con Muriel e Zapata come centravanti, sostenuti dal solito Gomez. Per il resto la novità è l'inserimento di Pessina, ottimo a Liverpool, nei due di centrocampo. Dall'altra parte il Midtjylland gioca con una formazione più offensiva, con quattro trequartisti dietro all'unica punta Kaba.

QUATTRO OCCASIONI - Le prime due azioni sono di marca danese, con Anderson che prova la sortita dalla distanza (ben controllata da Sportiello), poi Dreyer si lancia in contropiede verso la porta, ma Djimsiti in azione disperata ci mette una pezza. Dopo questo primo approccio, l'Atalanta alza i giri e prova a trovare il vantaggio. Gomez si trova in area ma non raggiunge Zapata, Hateboer dal dischetto - ma con poco specchio a disposizione - scalda i guantoni del portiere, Zapata da vicinissimo invece non insacca dal limite dell'area piccola. Lo stesso colombiano, un minuto dopo, a tu per tu con Hansen si fa impietosire, senza dare forza alla propria conclusione.

SORPRESA - Nel momento migliore dell'Atalanta, arriva l'1-0 dei danesi. Sugli sviluppi di una punizione c'è una palla vagante che finisce a kaba, bravo ad addomesticare per l'accorrente Scholz che dal limite spara sotto la traversa, al quarto d'ora. Improvvisamente la spinta nerazzurra si spegne, l'unico lampo è di Pessina con una conclusione larga, mentre Zapata e Muriel sono evanescenti nel loro incedere quando c'è da pungere.

RIVOLUZIONE - Nel secondo tempo Gasperini toglie Gomez, solitamente intoccabile, per mantere il reparto pesante. Al suo posto entra Ilicic, educe da una buona notte di Champions e una meno contro il Verona. La situazione cambia davvero poco, perché ad andare vicino al gol è ancora Kaba, seppur in lieve offside, che manda sulla traversa un colpo di tacco molto simile a quello di Ibrahimovic contro l'Italia nell'Europeo 2004. Invece Diallo, entrato al posto di Muriel a metà ripresa, di fronte ad Hansen non riesce a buttarla dentro.

CI PENSA ROMERO - A undici dalla fine, dopo un'azione insistita dai nerazzurri, Romero trova lo stacco dopo un cross di Hateboer: bravissimo l'argentino perché, nonostantee il pallone non sia molto rapido, riesce a staccare sul proprio avversario e spedirla all'incrocio lontano per l'1-1. Nella serata non proprio brillante arriva un tonico da un punto che aiuterà a preparare meglio la trasferta di Amsterdam, decisiva, all'ultima.

ATALANTA-MIDTJYLLAND

Marcatori: Scholz 15', Romero 79'.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Djimsiti, Romero (dal 68' Toloi), Palomino; Hateboer, Freuler (dal 68' De Reoon), Pessina, Gosens (dall'85' Ruggeri); Gomez (dal 46' Ilicic); Muriel (dal 68' Diallo), Zapata.

Midtjylland (4-1-4-1)

Hansen; Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer (dall'81 Isaksen), Anderson, Onyeka, Mabil (dal 67' Vibe); Kaba (dall'81' Madsen).