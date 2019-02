A Di Francesco non piace. Ma questa vittoria è aria fresca per la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria sporca, sudata, ma proprio per questo ancora più importante per la Roma di Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso al termine della gara col Bologna di questa sera ha ammesso, non senza un velo di preoccupazione, come "non sia bello vincere così". Il riferimento è tutto alla difficoltà evidente che la squadra di Mihajlovic ha creato ai suoi uomini nell'arco dei 90 minuti. Inizialmente con un primo tempo gagliardo che ha regalato 3-4 nitide palle gol ai rossoblù, poi con la rete all'85esimo che ha riaperto una sfida che sembrava chiusa.

Insomma il tecnico giallorosso non ha gradito la prestazione dei suoi, ma a mente fredda sicuramente potrà ritrattare le sue convinzioni. Perché il successo odierno ha un'importanza fondamentale nell'economia della stagione capitolina. Nel posticipo del lunedì sera infatti serviva una risposta forte ai successi di Inter e Milan, ma pure un bottino pieno per 'valorizzare' al meglio le sconfitte di Atalanta e Lazio nelle scorse ore. Perché con i 3 punti di oggi la Roma resta in scia al treno Champions e mette qualche lunghezza di margine fra sé e le inseguitrici per il piazzamento in Europa League.