Acerbi e Insigne fanno festa: Italia avanti 0-2 in Bosnia al 45'

L'Italia chiude il primo tempo in vantaggio per due a zero contro la Bosnia, grazie ai gol di Acerbi e Insigne. Nonostante il risultato confortante sono servite tre parate importanti di Donnarumma per mantenere la porta inviolata.

Primo quarto d'ora abbastanza complicato per l'Italia, perché la Bosnia corre e crea anche qualche grattacapo, con Donnarumma costretto a intervenire. Poi però gli azzurri crescono, prima con Insigne che viene murato da un difensore, poi con Bernardeschi che va via a Kolasinac ma Sehic è attento e bravo nell'uscita a chiudergli lo specchio. È la prova generale del gol perché Bernardeschi sfugge dall'altro lato, serve Barella che assiste per Acerbi che, freddissimo, salta l'avversario e manda all'angolino per lo 0-1.

La Bosnia cerca di pressare e aumentare i giri, alla ricerca del pareggio. Questo si traduce in un tiro di Besic da dentro l'area, a colpo sicuro, ribattuto da Emerson Palmieri appostato sul palo. Qualche errorino di troppo da parte dei nostri difensori in fase di palleggio, con gli azzurri che però abbassano un po' troppo il baricentro. Al trentasettesimo, però, Insigne mette il primo tempo quasi in ghiaccio: Belotti va via sulla destra e lo serve, lui manda in buca d'angolo sorprendendo Sehic, 0-2. Poi sale in cattedra Donnarumma con due parate straordinarie, su Cimirot e Kovacevic, a salvare il parziale.