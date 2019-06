Ad Empoli: "Gaetano del Napoli? Si sono incontrati Giuntoli e Accardi"

Ospite di Radio KissKiss Napoli Francesco Ghelfi, ad dell'Empoli, ha parlato del passaggio alla corte di Carlo Ancelotti di Giovanni Di Lorenzo e delle voci di un possibile approdo in Toscana di Gianluca Gaetano: "E' un giocatore che ha fatto dei passi in avanti incredibili nel corso dell'ultima stagione - spiega su Di Lorenzo -. Si è applicato molto, vuole migliorarsi, ha segnato tanto. Per me il Napoli ha preso un grande giocatore. Gaetano? Non lo so. So che Giuntoli e Accardi si sono incontrati, ma non so di cosa hanno parlato".