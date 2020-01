Stoccata di Daniele Adani a Massimiliano Allegri. Nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato su Sky, l'opinionista è tornato sulla divergenza di vedute con l'allenatore livornese: "Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo. Il suo problema è quando parla, non quando allena. Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere. Io gli direi: ma come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti il Barcellona gli ha preferito Quique Setién che ha allenato Las Palmas e Betis. E l'Arsenal gli ha preferito Arteta, che non ha mai allenato e che era il vice di Guardiola al Manchester City".