Juventus, Allegri verso la finale di Coppa Italia: "Non siamo meno forti dell'Atalanta"

Questa Juve basta per vincere una finale? E' una delle domande poste a Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa dopo il deludente pareggio interno contro la Salernitana. Questa è la risposta dell'allenatore bianconero: "La finale sarà una partita diversa e giocheremo contro una squadra forte, ma noi non siamo da meno. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con pazienza e velocità. La squadra ha fatto un buon secondo tempo".

Quanto può contare l'abitudine a giocare una finale? Gli viene chiesto ancora, di nuovo con lo sguardo rivolto all'ultimo atto di Coppa Italia contro l'Atalanta. E Max risponde così: "Non è che la Juventus è più abituata. L'Atalanta è cresciuta tanto in questi anni. Sarà una partita equilibrata e bisognerà sbagliare il meno possibile".

Che voto dai a questa Juve?

"Quando giochi queste partite che sulla carta sembrano facile, ma vanno vinte sul campo. Bisogna avere equilibrio e non disunirsi. Non bisognava prendere gol e stare attenti. Non ha senso dare voti ora. Adesso dobbiamo prendere questi giorni di riposo e preparare la finale. Giocheremo una bella finale contro un'ottima squadra.".