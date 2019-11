© foto di Federico De Luca

Dopo la vittoria della Juventus contro il Milan di domenica scorsa, che ha scatenato tante polemiche per la sostituzione da parte di Sarri di Cristiano Ronaldo, l'ex allenatore delle due squadre Fabio Capello, oggi opinionista Sky, aveva attaccato CR7 affermando: "Non dribbla un avversario da tre anni", ma oggi, sulle frequenze di Radio Deejay, Lele Adani ha contrattaccato: "Questa è una cavolata assurda. E voglio anche aggiungere che se Dybala non avesse fatto gol tutti avrebbero criticato la scelta di Sarri. L'Italia è questa, meno competenza e tanta polemica".