Addio a Maradona, Ferrante: "Avevo scarpe un po' bucate, mi regalò le sue. Le ho ancora"

"Lo guardavo e mi emozionavo per la semplicità con cui faceva le cose": esordisce così, dalle colonne di Tuttosport, l'ex attaccante Marco Ferrante.

Che, ricordando Diego Armando Maradona, ha poi proseguito: "Per caratteristiche mi rivedevo più in Careca, e forse sognavo di arrivare al suo livello. Anche perché Diego era irraggiungibile per chiunque. Un giocoliere in campo, un giocherellone fuori. Ai tempi ero un ragazzino ancora acerbo, e lo guardavo estasiato. A noi giovani ha sempre dato una pacca sulla spalla, perché nei nostri sacrifici rivedeva i suoi. In campo aveva sempre fame e non è mai stato altezzoso. Quando esultava, poi, lo faceva come un bambino. Ogni sera chiamavo i miei genitori per spiegargli per filo e per segno tutto quello che vedevo di Diego in campo. A livello calcistico faceva tutto con una semplicità incredibile. Spesso lo guardavo battere le punizioni e osservavo la posizione dei piedi, come dava una frustata leggera per fare alzare e subito scendere il pallone. Provenivo da una famiglia non benestante, e avevo solo un paio di scarpe da indossare sia per gli allenamenti sia la domenica. La sinistra era un po’ bucata in punta, e Diego mi regalò un paio delle sue Puma con cui poi siglai 16 reti con la maglia del Pisa (nella stagione 1991.1992, ndr). Le conservo ancora, quelle scarpe, rappresentano un ricordo indelebile, come anche altri".